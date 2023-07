IMDb 7.2 / 10 from 4,163 users

A Chump at Oxford (1939)

The boys get jobs as a butler and maid– Stan in drag– for a dinner party. When that ends in disaster, they resort to sweeping streets and accidentally capture a bank robber. The grateful bank president sends them to Oxford, at their request, and higher-education hijinks ensue.

Alfred J. Goulding

Stan Laurel, Oliver Hardy, Forrester Harvey, Wilfred Lucas, Forbes Murray, Frank Baker, Eddie Borden, Gerald Rogers, Victor Kendall, Gerald Fielding, Charlie Hall, Peter Cushing, James Finlayson, Anita Garvin, Evelyn Barlow, Louise Bates, Harry Bernard, Stanley Blystone, Tom Costello, Richard Cramer, Jean De Briac, Marjorie Deanne, Herbert Evans, Mack Germaine, Alec Harford, Jack Heasley, Jewel Jordan, Robert Kent, Rex Lease, Ethelreda Leopold, Lois Lindsay, Sam Lufkin, George Magrill, Stan McKay, James Millican, Edmund Mortimer, Doris Morton, Edgar Norton, William H. O’Brien, Vivien Oakland, Jack Richardson, Ronald R. Rondell, Elmer Serrano, Bobby Tracy, Al Thompson

