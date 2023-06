IMDb 7.2 / 10 from 2,509 users

Dragon Ball: The Path to Power (1996)

A retelling of Dragon Ball’s origin with a different take on the meeting of Goku, Bulma, and Kame-Sen’nin. It also retells the Red Ribbon Army story; but this time they find Goku rather than Goku finding them.

Shigeyasu Yamauchi, Munehisa Sakai

Masako Nozawa, Hiromi Tsuru, Toru Furuya, Naoki Tatsuta, Naoko Watanabe, Kin’ya Aikawa, Daisuke Gôri, Kenji Utsumi, Masaharu Sato, Bin Shimada, Hirohiko Kakegawa, Kazuko Sugiyama, Hisao Egawa, Shozo Iizuka

