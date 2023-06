IMDb 6.9 / 10 from 1,638 users

Diterbitkan 15 September 1976

Oleh mamat

Duelle (1976)

The Daughter of the Moon battles the Daughter of the Sun over a magical diamond that will allow the winner to remain on Earth, specifically in modern day Paris.

Jacques Rivette, Lydie Mahias

Juliet Berto, Bulle Ogier, Nicole Garcia, Claire Nadeau, Hermine Karagheuz, Jean Babilée, Elisabeth Wiener, Jean Wiener, André Dauchy, Roger Fugen

tt0074443