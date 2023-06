IMDb 6.0 / 10 from 579 users

Diterbitkan 02 March 2018

Oleh mamat

East of Sweden (2018)

Three men meet on a night train on the border of Finland and Sweden. All three are concealing something, and a sudden confrontation amongst them leads to disastrous consequences, with two of them being forced to make a joint decision.

Simo Halinen, Antti Lahtinen

Laura Birn, Johannes Holopainen, Andreas af Enehielm, Lauri Untamo, Sara Paavolainen, Samuli Vauramo, David Nzinga, Wäinö Pylkkönen, Mazdak Nassir, Marc Svahnström

