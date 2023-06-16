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Kualitas

WEBRip

Negara

Jordan

Genre

Drama

IMDb

8.2

/

10

from

79,482

users

Diterbitkan

21 October 2022

Oleh

mamat

Synopsis

Farha (2022)

Palestine, 1948. After the withdrawal of the British occupiers, tensions rise between Arabs and Jews. Meanwhile, Farha, the smart daughter of the mayor of a small village, unaware of the coming tragedy, dreams of going to study in the big city.
Darin J. Sallam, Salam Husari
Ashraf Barhom, Karam Taher, Tala Gammoh, Ali Soliman, Sameera Asir, Majd Eid, Tulin Al Quran, Lamar Al Quran, Firas W. Taybeh, Leanne Kathuda, Samuel Kaczorowski, Batoul Ibrahim, Joseph Shamoun, Sultan Alkhail, Jamal Bakir, Nael Kanj, Adam Alawneh, Hind Al-Hamed, A’sem Khazali, Sief Ghanem, Salma Fakhoury, Shahd Fakhoury, Lujain Yaish, Mira Abu Jafar, Masa Jardaneh, Qais Harb, Nader Rashed, Mostafa Baker, Awni Alawneh, Zaher Jardaneh, Yousef Abu Dawoud, Hamzeh Mufleh, Mohammad Abu Jaafar, Mustafa Mohammad, Sami Rashed

Diterbitkan

Juni 16, 2023 11:47 am

Durasi

Ganool Farha (2022)

INDOXXI Farha (2022)

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