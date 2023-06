IMDb 8.2 / 10 from 79,482 users

Diterbitkan 21 October 2022

Oleh mamat

Farha (2022)

Palestine, 1948. After the withdrawal of the British occupiers, tensions rise between Arabs and Jews. Meanwhile, Farha, the smart daughter of the mayor of a small village, unaware of the coming tragedy, dreams of going to study in the big city.

Darin J. Sallam, Salam Husari

Ashraf Barhom, Karam Taher, Tala Gammoh, Ali Soliman, Sameera Asir, Majd Eid, Tulin Al Quran, Lamar Al Quran, Firas W. Taybeh, Leanne Kathuda, Samuel Kaczorowski, Batoul Ibrahim, Joseph Shamoun, Sultan Alkhail, Jamal Bakir, Nael Kanj, Adam Alawneh, Hind Al-Hamed, A’sem Khazali, Sief Ghanem, Salma Fakhoury, Shahd Fakhoury, Lujain Yaish, Mira Abu Jafar, Masa Jardaneh, Qais Harb, Nader Rashed, Mostafa Baker, Awni Alawneh, Zaher Jardaneh, Yousef Abu Dawoud, Hamzeh Mufleh, Mohammad Abu Jaafar, Mustafa Mohammad, Sami Rashed

tt11555492