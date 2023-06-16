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Kualitas
WEBRip
Negara
Jordan
Bintang film
A'sem Khazali,
Adam Alawneh,
Ali Soliman,
Ashraf Barhom,
Awni Alawneh,
Batoul Ibrahim,
Firas W. Taybeh,
Hamzeh Mufleh,
Hind Al-Hamed,
Jamal Bakir
Sutradara
Darin J. Sallam,
Salam Husari
Genre
Drama
IMDb
8.2/
10from
79,482users
Diterbitkan
21 October 2022
Oleh
mamat
Synopsis
Farha (2022)
Palestine, 1948. After the withdrawal of the British occupiers, tensions rise between Arabs and Jews. Meanwhile, Farha, the smart daughter of the mayor of a small village, unaware of the coming tragedy, dreams of going to study in the big city.
Darin J. Sallam, Salam Husari
Ashraf Barhom, Karam Taher, Tala Gammoh, Ali Soliman, Sameera Asir, Majd Eid, Tulin Al Quran, Lamar Al Quran, Firas W. Taybeh, Leanne Kathuda, Samuel Kaczorowski, Batoul Ibrahim, Joseph Shamoun, Sultan Alkhail, Jamal Bakir, Nael Kanj, Adam Alawneh, Hind Al-Hamed, A’sem Khazali, Sief Ghanem, Salma Fakhoury, Shahd Fakhoury, Lujain Yaish, Mira Abu Jafar, Masa Jardaneh, Qais Harb, Nader Rashed, Mostafa Baker, Awni Alawneh, Zaher Jardaneh, Yousef Abu Dawoud, Hamzeh Mufleh, Mohammad Abu Jaafar, Mustafa Mohammad, Sami Rashed
tt11555492