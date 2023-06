IMDb 5.8 / 10 from 437 users

Diterbitkan 07 June 2008

Oleh mamat

God’s Puzzle (2008)

A set of twins — one a hard-working student and the other a drifter — team up with a dropout to unlock the secrets of the universe and to build one of their own.

Takashi Miike

Hayato Ichihara, Mitsuki Tanimura, Rio Matsumoto, Koutarou Tanaka, Nozomu Iwao, Masaya Kikawada, Yuriko Ishida, Naomasa Musaka, Kenichi Endo, Sansei Shiomi, Reisen Ri, Takashi Sasano, Jun Kunimura, Mayumi Wakamura

