IMDb 4.5 / 10 from 318 users

Diterbitkan 23 September 2002

Oleh LIN

Hooded Angels (2002)

A gang of women wreak vengeance upon the society that failed them.

Paul Matthews

Amanda Donohoe, Steven Bauer, Paul Johansson, Gary Busey, Chantell Stander, Juliana Venter, David Dukas, Gideon Emery, Jenna Dover, Julie Hartley, Candice Argall, Jennifer Steyn, Ana Alexander, Michelle Bradshaw

tt0225865