IMDb 7.1 / 10 from 246 users

Diterbitkan 01 November 1986

Oleh mamat

Kamikaze Hearts (1986)

Lesbian porn star Sharon Mitchell and her girlfriend, Tigr, navigate the ups and downs of being in love while working in the sex industry.

Juliet Bashore

Tigr, Sharon Mitchell, Jon Martin, Sparky Vasc, Jerry Abrams, Robert McKenna, Jorge, Mantra, Jennifer Blowdryer, George Paul Csicsery, David Clark, Eric Rekard, Phil Hopper, Geoff Alderman, Marian Wilde, Pheeno Barbidoll, Phaery Burd, Siri Aarons, Charlie Pickel, Hans Fuss, Debbie Shine, Mistress Kat, Angie, Denise, Vincent Fronczek, Ed Jones, Charles Webb

tt0091323