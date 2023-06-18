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Kualitas

WEBRip

IMDb

6.2

/

10

from

1,541

users

Diterbitkan

25 May 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Kandahar (2023)

After his mission is exposed, an undercover CIA operative stuck deep in hostile territory in Afghanistan must fight his way out, alongside his Afghan translator, to an extraction point in Kandahar, all whilst avoiding elite enemy forces and foreign spies tasked with hunting them down.
Ric Roman Waugh, Jennifer Josephson, Ali Cherkaoui, Simon Adegbenro, Michael Saunders, Patricia Wheeler
Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel, Ali Fazal, Bahador Foladi, Olivia-Mai Barrett, Rebecca Calder, Nina Toussaint-White, Tom Rhys Harries, Vassilis Koukalani, Hakeem Jomah, Ray Haratian, Farzad Bagheri, Fahim Fazli, Lee Comley, Corey Johnson, Najia Khaan, Darius Radac

Diterbitkan

Juni 18, 2023 1:57 pm

Durasi

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