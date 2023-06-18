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Kualitas
WEBRip
Negara
United Arab Emirates,
Usa
Bintang film
Ali Fazal,
Bahador Foladi,
Corey Johnson,
Darius Radac,
Fahim Fazli,
Farzad Bagheri,
Gerard Butler,
Hakeem Jomah,
Lee Comley,
Najia Khaan
IMDb
6.2/
10from
1,541users
Diterbitkan
25 May 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Kandahar (2023)
After his mission is exposed, an undercover CIA operative stuck deep in hostile territory in Afghanistan must fight his way out, alongside his Afghan translator, to an extraction point in Kandahar, all whilst avoiding elite enemy forces and foreign spies tasked with hunting them down.
Ric Roman Waugh, Jennifer Josephson, Ali Cherkaoui, Simon Adegbenro, Michael Saunders, Patricia Wheeler
Gerard Butler, Navid Negahban, Travis Fimmel, Ali Fazal, Bahador Foladi, Olivia-Mai Barrett, Rebecca Calder, Nina Toussaint-White, Tom Rhys Harries, Vassilis Koukalani, Hakeem Jomah, Ray Haratian, Farzad Bagheri, Fahim Fazli, Lee Comley, Corey Johnson, Najia Khaan, Darius Radac
tt5761544