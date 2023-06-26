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Kualitas

WEBDL

Negara

Turkey

Genre

Romance

IMDb

6.3

/

10

from

13

users

Diterbitkan

23 June 2023

Oleh

LIN

Synopsis

Make Me Believe (2023)

Two meddling grannies trick their adult grandkids into a meet-cute that reignites a childhood crush and old grudges.
Murat Saraçoğlu, Evren Karabıyık Günaydın
Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Zerrin Sümer, Yıldız Kültür, Naz Çağla Irmak, Çağrı Çıtanak, Bülent Gültekin, Kemal Okan Özkan

Diterbitkan

Juni 26, 2023 11:59 pm

Durasi

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