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TAMPILKAN LEBIH BANYAK
Kualitas
WEBDL
Negara
Turkey
Bintang film
Ayça Ayşin Turan,
Bülent Gültekin,
Çağrı Çıtanak,
Ekin Koç,
Kemal Okan Özkan,
Naz Çağla Irmak,
Yıldız Kültür,
Zerrin Sümer
Sutradara
Evren Karabıyık Günaydın,
Murat Saraçoğlu
Genre
Romance
IMDb
6.3/
10from
13users
Diterbitkan
23 June 2023
Oleh
LIN
Synopsis
Make Me Believe (2023)
Two meddling grannies trick their adult grandkids into a meet-cute that reignites a childhood crush and old grudges.
Murat Saraçoğlu, Evren Karabıyık Günaydın
Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç, Zerrin Sümer, Yıldız Kültür, Naz Çağla Irmak, Çağrı Çıtanak, Bülent Gültekin, Kemal Okan Özkan
tt21257152