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Kualitas

WEBRip

IMDb

6.2

/

10

from

633

users

Diterbitkan

19 December 2018

Oleh

LIN

Synopsis

Maya (2018)

The film follows a 30-year-old man named Gabriel, a French war reporter who was taken to hostage in Syria and then heads to India after months in captivity.
Mia Hansen-Løve
Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas, Judith Chemla, Johanna ter Steege, Suzan Anbeh, Pathy Aiyar, Sandrine Dumas, Nicolas Saada, Anjali Khurana, Johan Cardot Da Costa

Diterbitkan

Juni 28, 2023 11:43 pm

Durasi

21Cineplex Maya (2018)

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Layar Kaca 21 Maya (2018)

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