Layarkaca21 LK21 Dunia21 Nonton Film Maya (2018) Subtitle Indonesia Streaming Movie DownloadDownload Film BluRay Layarkaca21 Lk21 Dunia21 INDO XXI
TAMPILKAN LEBIH BANYAK
Kualitas
WEBRip
Bintang film
Aarshi Banerjee,
Alex Descas,
Anjali Khurana,
Johan Cardot Da Costa,
Johanna ter Steege,
Judith Chemla,
Nicolas Saada,
Pathy Aiyar,
Roman Kolinka,
Sandrine Dumas
Sutradara
Mia Hansen-Løve
IMDb
6.2/
10from
633users
Diterbitkan
19 December 2018
Oleh
LIN
Synopsis
Maya (2018)
The film follows a 30-year-old man named Gabriel, a French war reporter who was taken to hostage in Syria and then heads to India after months in captivity.
Mia Hansen-Løve
Roman Kolinka, Aarshi Banerjee, Alex Descas, Judith Chemla, Johanna ter Steege, Suzan Anbeh, Pathy Aiyar, Sandrine Dumas, Nicolas Saada, Anjali Khurana, Johan Cardot Da Costa
tt6297258