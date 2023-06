IMDb 5.9 / 10 from 953 users

Diterbitkan 08 April 1981

Oleh mamat

Night of the Werewolf (1981)

An evil witch brings back to life the infamous Elizabeth Bathory, who was executed several hundred years previously for murdering young women and bathing in their blood.

Paul Naschy, Julia Saly, Silvia Aguilar, Pilar Alcón, Azucena Hernández, Beatriz Elorrieta, Narciso Ibáñez Menta, Ricardo Palacios, Rafael Hernández, Pepe Ruiz, Tito García, David Rocha, Luis Barboo, Alexia Loreto, Charly Bravo, Manuel Pereiro, Ramón Centenero, Mauro Ribera

tt0081415