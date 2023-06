IMDb 6.9 / 10 from 13,935 users

Diterbitkan 20 August 2005

Oleh mamat

Noroi: The Curse (2005)

A documentary filmmaker explores seemingly unrelated paranormal incidents connected by the legend of an ancient demon called the “kagutaba.”

Koji Shiraishi, Isamu Nagaseki

Jin Muraki, Tomono Kuga, Marika Matsumoto, Satoru Jitsunashi, Rio Kanno, Shûta Kambayashi, Takashi Kakizawa, Yoshiki Tano, Yôko Chôsokabe, Hisashi Miyajima, Mana Okada, Miyoko Hanai, Eguchi Tomomi, Makoto Inamori, Hiroshi Aramata, Dankan, Gôkyû, Ai Iijima, Kei Matsubara, Ryûnosuke Iriyama, Takushi Tanaka, Yoshiaki Yamane, Maria Takagi, Ken’ichirô Matsui, Yôichi Okamura, Mikako Okui, Ryôko Okui, Kazuhide Shioya, Hajime Suzuki, Hitomi Takashima, Toshinori Tanimura, Toshimaru Yasuno, Takaaki Yuhara

tt0930083