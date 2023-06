IMDb 7.0 / 10 from 3,666 users

Diterbitkan 22 May 2009

Oleh mamat

Objectified (2009)

A feature-length documentary about our complex relationship with manufactured objects and, by extension, the people who design them.

Gary Hustwit

Paola Antonelli, Chris Bangle, Andrew Blauvelt, Erwan Bouroullec, Ronan Bouroullec, Anthony Dunne, Agnete Enga, Dan Formosa, Naoto Fukasawa, Jonathan Ive, Hella Jongerius, Bill Moggridge, Marc Newson, Fiona Raby, Dieter Rams, Karim Rashid, Alice Rawsthorn, Amber Shonts, Davin Stowell, Jane Fulton Suri, Rob Walker

tt1241325