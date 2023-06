IMDb 7.1 / 10 from 2,462 users

One Second (2020)

A movie fan escapes from a labour camp during the Chinese Cultural Revolution and strikes up a relationship with a homeless female vagabond.

Zhang Yimou

Liu Haocun, Zhang Yi, Fan Wei, Yu Ailei, Shaobo Zhang, Li Xiaochuan, Yan Li, Cao Rui, Liu Yunlong, Ziyue Tang

tt8959680