IMDb 6.8 / 10 from 2,056 users

Diterbitkan 07 December 2006

Oleh mamat

Sakuran (2006)

Tsuchiya Anna blasts back in time playing an oiran, a top-notched geisha of the Edo period’s Yoshiwara District, navigating brothel politics while trying to cling to the man she loves.

Mika Ninagawa

Anna Tsuchiya, Kippei Shiina, Hiroki Narimiya, Yoshino Kimura, Miho Kanno, Masatoshi Nagase, Masanobu Ando, Kayoko Aoyagi, Kenichi Endo, Mayu Fujimori, Yasushi Higuchi, Akiko Hoshino, Yuki Hyôdô, Sadanji Ichikawa IV, Renji Ishibashi, Kyoko Koizumi, Narumi Konno, Megumi Matsushita, Minami, Keishi Nagatsuka, Yuri Nakamura, Mari Natsuki, Miho Ninagawa, Shun Oguri, Kenji Takama, Sarara Tsukifune, Ai Yamaguchi, Hiroshi Yamamoto, Shûji Yamamoto, Kanji Tsuda, SABU, Asuka Saitô, Makoto Aida, Hideaki Anno, Kiyoshiro Imawano, Nao Omori, Gori, Tomoyuki Furumaya, Toshifumi Muramatsu, Shigeo Ôsako

tt0794338