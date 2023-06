IMDb 6.8 / 10 from 21,979 users

The Greatest Beer Run Ever (2022)

Chickie wants to support his friends fighting in Vietnam, so he does something wild—personally bring them American beer. What starts as a well-meaning journey quickly changes Chickie’s life and perspective. Based on a true story.

Peter Farrelly

Zac Efron, Russell Crowe, Kyle Allen, Bill Murray, Jake Picking, Will Ropp, Archie Renaux, Ruby Ashbourne Serkis, Will Hochman, Christopher Reed Brown, Joe Adler, MacGregor Arney, Hal Cumpston, Kristin Carey, Paul Adelstein, Matt Cook, Shirleyann Kaladjian, Kevin Tran, Bob Farrelly, Branden Lindsay, Omari K. Chancellor, Carlos Arroyo, Kelvin Delgado, Thomas Jordan, Phil Anthony Edwards, Thai-Hoa Le, Deanna Russo, James Laver, Paul Sloan, Nguyen Viet Anh, Alex Huynh, Kevin J. Flynn, Sean Gildea, Goya Robles, Bradley M. Hayes, Brian Jarvis, Tim Hoffmann, Mike Hatton, Mike Gray, Thomas Ronca, Steve Sweeney, Josefina Grajo Villanueva, Jackie Flynn, James Fahselt, Anabel Graetz, Ngo Hoang Long, Lisa Rothschiller, John Garrett Mahlmeister, Michael Grant Selby, Terry Mullany, Alex Winters, Malik Tyshawn Louis, Mata Toure, Finn Gesner, Apple Farrelly, Rory Gesner, Carlie Mantilla, Alicia Jordan, Tuck Gesner, Henry Mortensen, Mariann Farrelly, Andrew Small, J.B. Rogers, Simeon Drew Young, Maverick Kang Jr., Le Minh Phuc, Chananticha Chaipa, Nguyen Thi Thanh Thao, Duran Russell, Pedro Correa, Jake Mooney, Nguyen Van Vo, Andrew J. Muscato, Thanawat Jhongfakklang, Alexander Winters, Kelsea Edgerly, Dennis W. Hall, Phil Korz, Caroline Plyler, Mark Rome, Rhett Sever, Ron Smoorenburg

