IMDb 5.0 / 10 from 1,135 users

Diterbitkan 18 October 1978

Oleh mamat

The Sister of Ursula (1978)

While searching for their estranged mother, two beautiful sisters, Dagmar and Ursula, arrive at a luxurious seaside hotel. At the same time, a mysterious killer starts murdering promiscuous women in the area.

Adalberto Ceccarelli, Enzo Milioni

Barbara Magnolfi, Stefania D’Amario, Anna Zinnemann, Antiniska Nemour, Yvonne Harlow, Vanni Materassi, Giancarlo Zanetti, Marc Porel, Alice Gherardi, Danila Trebbi

tt0078300